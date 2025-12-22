Vorteilswelt
Queen-Orte entweiht!

Epstein-Bilder schocken Royals und Großbritannien

Society International
22.12.2025 15:00
Die Epstein‑Dokumente werfen Fragen auf: Ex-Prinz Andrew mit fünf Frauen in Sandringham, Sarah ...
Die Epstein‑Dokumente werfen Fragen auf: Ex-Prinz Andrew mit fünf Frauen in Sandringham, Sarah Ferguson neben einer unkenntlich gemachten Begleiterin – Andrew mit Bill Gates.(Bild: Krone KREATIV/U.S. Department of Justice via AP, AFP/House Oversight Democrats/HANDOUT)

Während es der halben Welt den Magen umdreht, dürften Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Grab rotieren. Die neu veröffentlichten Fotos von Andrew Mountbatten Windsor und seiner Ex Sarah Ferguson aus den Epstein-Akten stürzen das britische Königshaus erneut in eine schwere Krise – und beschmutzen Orte der Monarchie, die bisher als unantastbar galten.

0 Kommentare

Balmoral, Sandringham, die privaten Heiligtümer der verstorbenen Queen. Orte der Tradition, der Familie, der Würde – nun verknüpft mit dem Namen eines der berüchtigtsten Sexualstraftäter der Geschichte.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat tausende Akten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freigegeben. Darunter: brisante Fotos, die Prinz Andrew und seine Ex-Frau Sarah Ferguson in höchst peinlicher Nähe zum berüchtigten Pädokriminellen zeigen.

Aus dem Epstein‑Nachlass: Ein Foto zeigt Sarah Ferguson, die frühere Herzogin von York – sie ...
Aus dem Epstein‑Nachlass: Ein Foto zeigt Sarah Ferguson, die frühere Herzogin von York – sie hatte sich nach eigenen Angaben Geld von dem US‑Milliardär geliehen.“(Bild: Viennareport)

Der größte Tabubruch: Epstein in Balmoral
Bilder zeigen Epstein und seine spätere Komplizin Ghislaine Maxwell bei einem Jagdausflug in Balmoral – jenem Schloss in Schottland, das Queen Elizabeth ihr Leben lang als Rückzugsort liebte und wo sie 2022 starb. Dass ausgerechnet dieser Ort mit Epstein in Verbindung gebracht wird, empfinden viele Briten als Entweihung königlicher Geschichte.

Epstein und Maxwell posieren in Prinz Philips geliebter Jagdhütte in Balmoral. Dieses Foto war ...
Epstein und Maxwell posieren in Prinz Philips geliebter Jagdhütte in Balmoral. Dieses Foto war bereits bekannt. In den Akten finden sich aber weitere Bilder.(Bild: AP)

Fremdscham in Sandringham
Noch brisanter: Ein Foto aus Sandringham, dem privaten Weihnachtssitz der Royals. Darauf liegt Prinz Andrew entspannt auf den Schößen mehrerer Frauen, die Gesichter geschwärzt. Im Hintergrund: Ghislaine Maxwell, lächelnd. Ort des Geschehens: der Salon mit Kamin – das Herz der königlichen Familie. Ein Bild zum Wegsehen.

In britischen Medien kursierten schon vor Wochen Berichte über eine Sexparty in Sandringham, nach der Angestellte achtlos weggeworfene Kondome aufräumen mussten. Dort, wo die Queen über Jahrzehnte glücklich am Heiligen Abend mit der Familie gefeiert hat – und König Charles es auch in diesem Jahr tun wird. 

Prinz Andrew am Schoß von fünf festlich gekleideten Frauen – im Hintergrund: Ghislaine Maxwell.
Prinz Andrew am Schoß von fünf festlich gekleideten Frauen – im Hintergrund: Ghislaine Maxwell.(Bild: APA/AP/U.S. Department of Justice)

„Privater Spielplatz der Skandalfiguren“
Jetzt meldet sich auch der renommierte Königshaus-Historiker Andrew Lownie zu Wort – mit vernichtender Kritik. Er wirft Andrew Mountbatten-Windsor vor, Epstein und Maxwell erlaubt zu haben, königliche Residenzen wie ihren „privaten Spielplatz“ zu behandeln. Lownie sagt: „Hier wurden Öffentliches und Privates hemmungslos vermischt – ohne jeden Sinn für Anstand.“

Bill Gates und Prinz Andrew auf einem Foto aus dem Epstein-Nachlass
Bill Gates und Prinz Andrew auf einem Foto aus dem Epstein-Nachlass(Bild: APA/AFP/House Oversight Democrats/HANDOUT)

Über die nun aufgetauchten Fotos urteilt er: „Diese Bilder werden in den Augen der Öffentlichkeit überhaupt nicht gut aussehen. Epstein und Maxwell wurde die Möglichkeit gegeben, überall hinzugehen – und Andrew scheint zu dumm gewesen zu sein, um zu merken, dass er auf diese Weise ausgenutzt wurde.“

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump hat den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gut gekannt.
Bedenken wegen Frauen
Foto von Trump wieder in Epstein-Akten aufgenommen
22.12.2025
Datei wieder gelöscht?
Foto von Trump und Melania fehlt in Epstein-Akten
21.12.2025
Clinton oft zu sehen
550 Seiten in Epstein-Akten komplett geschwärzt
20.12.2025

Auch Sarah Ferguson in den Akten
Weitere Fotos zeigen Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson in Gesellschaft von Personen, die laut Akten dem Epstein-Umfeld zugerechnet werden. Bereits früher hatte eine E-Mail für Empörung gesorgt, in der Ferguson Epstein ihren „supreme friend“ nannte. 

Sarah Ferguson mit einem Epstein-Opfer?
Sarah Ferguson mit einem Epstein-Opfer?(Bild: Viennareport)

König Charles zog die Reißleine
Der Druck wurde zu groß: König Charles entzog seinem Bruder Titel und Ehrenrechte. Andrew trägt offiziell nur noch den Namen Andrew Mountbatten-Windsor und soll zudem bald das Anwesen Royal Lodge räumen.

Andrew bestreitet weiterhin jede Schuld. Auch rechtlich gilt: Das bloße Auftauchen auf Fotos oder in Akten sei kein Beweis für Fehlverhalten. Doch der Imageschaden ist enorm. 

Neben Andrews Namen und Fotos finden sich viele weitere Prominente in den Akten, darunter der ehemalige US-Präsident Bill Clinton oder Microsoft-Gründer Bill Gates.

Hier sind weitere Fotos aus den Akten:

Ghislaine Maxwell und der ehemalige Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit einer unbekannten ...
Ghislaine Maxwell und der ehemalige Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit einer unbekannten dritten Person.(Bild: AP)
Bill Clinton in einem Whirlpool an einem unbekannten Ort mit einer unkenntlich gemachten Person.
Bill Clinton in einem Whirlpool an einem unbekannten Ort mit einer unkenntlich gemachten Person.(Bild: APA/Handout / US DEPARTMENT OF JUSTICE / AFP)
Demokratische Abgeordnete veröffentlichten am 18. Dezember eine neue Sammlung von Fotos und ...
Demokratische Abgeordnete veröffentlichten am 18. Dezember eine neue Sammlung von Fotos und Dokumenten aus dem Nachlass des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein.(Bild: APA/AFP/House Oversight Democrats)

Viel Schwarz, wenig Entwarnung
Die Epstein-Dokumente sind stark geschwärzt. Demokraten kritisieren fehlende Transparenz, das Weiße Haus verweist auf Opferschutz. Doch für die Royals ist eines klar: Der Epstein-Schatten wird immer dunkler.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
