Wo sollen weitere Gefängnisse gebaut werden?

Österreichs Strafanstalten sind überbelegt. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will im kommenden Jahr daher gleich zwei Bauvorhaben auf den Weg bringen: eine Justizanstalt und ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Was halten Sie von den Plänen und wo sollten die neuen Strafanstalten errichtet werden? Diskutieren Sie mit!
Die bedingte Entlassung und die Ausweitung des elektronisch überwachten Hausarrests sollen der Überfüllung bereits entgegenwirken. Dennoch hält die Justizministerin die Erbauung weiterer Einrichtungen für notwendig.
Was halten Sie von den geplanten Bauprojekten? Welche Auswirkungen könnte dies auf den Strafvollzug in Österreich haben? In welchen Städten sollten die neue Justizanstalt und das forensisch-therapeutische Zentrum errichtet werden? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren!
