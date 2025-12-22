Was den Goldpreis immer weiter nach oben treibt

Politische Unsicherheit stärkt Gold

Die Gründe für den Preisanstieg sind vielfältig. Gold gilt als Krisenwährung und wird besonders in Zeiten hoher politischer Unsicherheit von vielen Investoren angeschafft. Edelmetalle gelten als „sichere Häfen“, da sie eine begrenzte Ressource sind. Im Vergleich zu klassischen Währungen oder anderen Anlageformen kann Gold nicht einfach vermehrt werden. Das limitierte Vorkommen wirkt sich stabilisierend auf den Preis aus.