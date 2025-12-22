Sinnliche Weihnachtsgrüße von Emily Ratajkowski

Halleluja, bei solch einem Sexy-Schnappschuss errötet selbst der Weihnachtsmann. Emily Ratajkowski posiert auf ihrem Instagram-Account vor dem geschmückten Weihnachtsbaum und macht ihren Followers ein Geschenk.
In ihrem schwarzen Cocktailkleid, dessen Ausschnitt tiefe Einblicke gibt, longiert sie lässig-lasziv auf der Couch-Lehne.
Dass sie ein Glas mit Rotwein in der Hand hält, sieht man eher erst auf den zweiten Blick. Auch dass sie mit dem Bild scheinbar Werbung für Christbaumschmuck machen will – ist eher geschenkt ...
Während die US-Schönheit auf Instagram für Aufsehen sorgt, ist es um ihr Privatleben stiller geworden. Zwar es im Herbst 2025 Dating-Gerüchte um Austin Butler. Dieser stellte jedoch klar, dass sie nur Freunde mit vielen gemeinsamen Bekannten sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.