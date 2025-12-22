Vorteilswelt
Instagram-Hingucker

Sinnliche Weihnachtsgrüße von Emily Ratajkowski

Society International
22.12.2025 17:00
(Bild: Krone KREATIV/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Maya Dehlin Spach, www.instagram.com/emrata/)

Halleluja, bei solch einem Sexy-Schnappschuss errötet selbst der Weihnachtsmann. Emily Ratajkowski posiert auf ihrem Instagram-Account vor dem geschmückten Weihnachtsbaum und macht ihren Followers ein Geschenk.

In ihrem schwarzen Cocktailkleid, dessen Ausschnitt tiefe Einblicke gibt, longiert sie lässig-lasziv auf der Couch-Lehne.

Dass sie ein Glas mit Rotwein in der Hand hält, sieht man eher erst auf den zweiten Blick. Auch dass sie mit dem Bild scheinbar Werbung für Christbaumschmuck machen will – ist eher geschenkt ...

Frohe Weihnachten für die Fans: Emily Ratajkowski mit Weinglas vorm Weihnachtsbaum.
Frohe Weihnachten für die Fans: Emily Ratajkowski mit Weinglas vorm Weihnachtsbaum.

Während die US-Schönheit auf Instagram für Aufsehen sorgt, ist es um ihr Privatleben stiller geworden. Zwar es im Herbst 2025 Dating-Gerüchte um Austin Butler. Dieser stellte jedoch klar, dass sie nur Freunde mit vielen gemeinsamen Bekannten sind. 

