Sie braucht keinen Mann, um sich sexy zu fühlen

Dass Hunziker sich so wohl in ihrem Körper fühlt, war allerdings nicht immer so. Obwohl sie bereits im zarten Alter von nur 17 Jahren zum „schönsten Po Italiens“ gekürt wurde und als Dessousmodel Riesenerfolge feierte, hatte die TV-Schönheit in jungen Jahren mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen.