Sie braucht keinen Mann, um sich sexy zu fühlen

Michelle Hunziker legt großen Wert auf Lingerie. Die 48-jährige Moderatorin zieht nicht nur sexy Unterwäsche an, um Männer zu beeindrucken – ganz im Gegenteil. Ihre Dessous wählt Hunziker tagtäglich so aus, dass sie sich wohlfühlt. Und am wohlsten fühlt sich Hunziker eben in sexy Wäsche.
„Auch wenn ich Single bin, hab ich immer sexy Unterwäsche. Ich habe Spaß daran. Man fühlt sich, als hätte man etwas nur für sich selbst“, erzählte Michelle Hunziker im Interview mit RTL.
Jederzeit bereit für „Mr. Right“
Mit einem Augenzwinkern erklärte sie außerdem, dass man immerhin nie vorausahnen könne, wann einem der richtige Mann über den Weg läuft. Doch solange man immer heiße Unterwäsche trägt, sei man auch für den außergewöhnlichsten Fall gewappnet.
Dass Hunziker sich so wohl in ihrem Körper fühlt, war allerdings nicht immer so. Obwohl sie bereits im zarten Alter von nur 17 Jahren zum „schönsten Po Italiens“ gekürt wurde und als Dessousmodel Riesenerfolge feierte, hatte die TV-Schönheit in jungen Jahren mit starken Selbstzweifeln zu kämpfen.
Selbstliebe besonders wichtig
Als Mutter dreier Töchter sei es ihr deshalb ein besonderes Anliegen, das Selbstbewusstsein ihrer Mädchen zu stärken. „Unser Körper ist unser Zuhause, und es ist wichtig, ihn zu lieben“, erklärte Hunziker.
