Michelle Hunziker spricht erstmals über neue Liebe

Michelle Hunziker ist frisch verliebt: Manager Nino Tronchetti Provera hat das Herz der schönen Moderatorin erobert. Jetzt sprach die 48-Jährige erstmals offen über ihre neue Beziehung.
Anfang des Sommers zeigte sich Michelle Hunziker erstmals beim Busseln mit Nino Tronchetti Provera in Mailand. Weitere Schnappschüsse, die das verliebte Paar unter anderem im gemeinsamen Urlaub zeigten, sollten folgen.
Mehr als ein Sommerflirt
Doch die Romanze mit dem 57-jährigen Top-Manager ist längst kein Sommerflirt, wie Hunziker der „Bunte“ jetzt bestätigte. „Ich bin wirklich glücklich“, erklärte sie auf Nachfrage mit einem Strahlen im Gesicht.
Und erklärte weiter: „Liebe gehört zum Leben, es ist das Schönste überhaupt. È il motore della vita“, die Liebe sei der Motor des Lebens.
Gleichzeitig beschütze sie mittlerweile auch ihr Privatleben auch ein bisschen, räumte Hunziker ein – „obwohl man die Fotos sieht und von den Fotos kann man ja sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind“. Dennoch versuche sie, ihre neue Liebe privater zu halten als zuletzt.
„Dann ist das das Paket“
In Italien, wo Hunziker nicht nur lebt, sondern wie im deutschsprachigen TV ebenfalls als Moderatorin erfolgreich ist, folgen ihr meist die Paparazzi auf Schritt und Tritt. „Ich habe immer jemanden hinter mir“, schilderte die 48-Jährige.
Das sei in einer Beziehung nicht immer leicht, vor allem wenn der neue Lebenspartner gerne „diskret“ sein möchte, gab Hunziker zu. „Dann sagst du, Schatz, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann ist das das Paket ...“
Michelle Hunziker war von 1998 bis 2009 mit Eros Ramazzotti verheiratet. Das Ex-Ehepaar hat mit Aurora Ramazzotti eine gemeinsame Tochter. Aus der Ehe mit Tomaso Trussardi (2014-2022) stammen Hunzikers Töchter Sole und Celeste.
