Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wirklich glücklich!“

Michelle Hunziker spricht erstmals über neue Liebe

Society International
28.08.2025 10:25
Michelle Hunziker hat erstmals über ihren neuen Freund, Nino Tronchetti Provera, gesprochen.
Michelle Hunziker hat erstmals über ihren neuen Freund, Nino Tronchetti Provera, gesprochen.(Bild: Viennareport)

Michelle Hunziker ist frisch verliebt: Manager Nino Tronchetti Provera hat das Herz der schönen Moderatorin erobert. Jetzt sprach die 48-Jährige erstmals offen über ihre neue Beziehung.

0 Kommentare

Anfang des Sommers zeigte sich Michelle Hunziker erstmals beim Busseln mit Nino Tronchetti Provera in Mailand. Weitere Schnappschüsse, die das verliebte Paar unter anderem im gemeinsamen Urlaub zeigten, sollten folgen.

Mehr als ein Sommerflirt
Doch die Romanze mit dem 57-jährigen Top-Manager ist längst kein Sommerflirt, wie Hunziker der „Bunte“ jetzt bestätigte. „Ich bin wirklich glücklich“, erklärte sie auf Nachfrage mit einem Strahlen im Gesicht.

Und erklärte weiter: „Liebe gehört zum Leben, es ist das Schönste überhaupt. È il motore della vita“, die Liebe sei der Motor des Lebens.

Michelle Hunziker ist frisch verliebt und sehr glücklich, auch wenn sie ihre neue Beziehung ...
Michelle Hunziker ist frisch verliebt und sehr glücklich, auch wenn sie ihre neue Beziehung lieber privater halten möchte.(Bild: Jens Kalaene / dpa / picturedesk.com)

Gleichzeitig beschütze sie mittlerweile auch ihr Privatleben auch ein bisschen, räumte Hunziker ein – „obwohl man die Fotos sieht und von den Fotos kann man ja sehen, dass wir frisch verliebt und glücklich sind“. Dennoch versuche sie, ihre neue Liebe privater zu halten als zuletzt.

„Dann ist das das Paket“
In Italien, wo Hunziker nicht nur lebt, sondern wie im deutschsprachigen TV ebenfalls als Moderatorin erfolgreich ist, folgen ihr meist die Paparazzi auf Schritt und Tritt. „Ich habe immer jemanden hinter mir“, schilderte die 48-Jährige.

Das sei in einer Beziehung nicht immer leicht, vor allem wenn der neue Lebenspartner gerne „diskret“ sein möchte, gab Hunziker zu. „Dann sagst du, Schatz, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann ist das das Paket ...“

Lesen Sie auch:
Michelle Hunziker zeigte sich jetzt beim Busseln mit ihrer neuen Liebe in Mailand.
Dinner-Date in Mailand
Hier küsst Michelle Hunziker ihre neue Liebe!
26.06.2025
Zeigt Patchwork-Glück
Michelle Hunziker urlaubt mit Ex Eros Ramazzotti
21.07.2025

Michelle Hunziker war von 1998 bis 2009 mit Eros Ramazzotti verheiratet. Das Ex-Ehepaar hat mit Aurora Ramazzotti eine gemeinsame Tochter. Aus der Ehe mit Tomaso Trussardi (2014-2022) stammen Hunzikers Töchter Sole und Celeste.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Dubioses Wäscheaufhängen: Neuer Fall im Burgenland
163.151 mal gelesen
Eine Videokamera hielt den nächtlichen Haushaltshelfer bei seinem Einsatz in Oberwart fest.
Niederösterreich
Videos zeigen „Emil“ durch Donau schwimmen
94.566 mal gelesen
lch „Emil“ streift seit geraumer Zeit durch Österreich.
Society International
Helene Fischer wurde zum zweiten Mal Mama
92.344 mal gelesen
Helene Fischer darf sich über die Geburt eines zweiten Kindes freuen.
Wirtschaft
Wutbrief der Autobauer: Stoppt das Verbrenner-Aus!
1846 mal kommentiert
Von der Leyens Green Deal hätte der große Wurf werden sollen. Jetzt bröckelt er an allen Ecken ...
Außenpolitik
Ungarn tobt wegen „Lektion“ von Van der Bellen
1824 mal kommentiert
Van der Bellen kritisierte Ungarn, ohne das Land beim Namen zu nennen.
Österreich
So verändert politischer Islam unser Straßenbild
1410 mal kommentiert
Das Kopftuch gilt für viele als Symbol des politisierten muslimischen Glaubens.
Mehr Society International
„Wirklich glücklich!“
Michelle Hunziker spricht erstmals über neue Liebe
Zum Festspiel-Start
Coppola und Herzog halten Händchen in Venedig
Mutig wie „Rocky“
Anthony Ippolito wird zu jungem Sylvester Stallone
Berührende Botschaft
Krebskranke Patrice Aminati: „Leben ist endlich“
Kris Jenner:
Facelift für 100.000 Dollar ist „in Würde altern“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf