Macht Fans glücklich

Michelle Hunziker zeigt Traumkurven in Dessous

Star-Style
22.09.2025 19:00
Michelle Hunziker ließ für Triumph die Hüllen fallen und zeigte sich in sexy Dessous.
Michelle Hunziker ließ für Triumph die Hüllen fallen und zeigte sich in sexy Dessous.

Traumkurven in traumhaft schönen Dessous: Michelle Hunziker weiß, wie sie ihre Fans glücklich macht! Die fesche Moderatorin präsentiert sich aktuell nämlich mega sexy für die Wäschemarke Triumph.

0 Kommentare

Denn Hunziker ist das Gesicht der Triumph-Bestseller-Kampagne und präsentiert den brandneuen Style: Comfort Glam. Und eins wird sofort klar: Die ikonischen Modelle des Wäscheherstellers stehen der 48-Jährigen einfach hervorragend!

Hunziker hot in Dessous
Hunziker schlüpfte für das Shooting in gleich mehrere Looks, die jede Saison aufs Neue Ästhetik, Komfort und Vielseitigkeit vereinen, wie die Marke zum Launch der neuen Kampagne bekannt gab.

Michelle Hunziker macht in den Dessous von Triumph eine fantastische Figur.
Michelle Hunziker macht in den Dessous von Triumph eine fantastische Figur.
Die Moderatorin schwärmte: „Ich trage Triumph nicht nur, weil es wunderschön aussieht, sondern ...
Die Moderatorin schwärmte: „Ich trage Triumph nicht nur, weil es wunderschön aussieht, sondern weil ich mich darin rundum wohlfühle."

„Triumph steht für alles, was mir bei Lingerie wichtig ist: zeitloses Design, perfekte Passform und dieses Besondere, das ganz einfach Selbstvertrauen vermittelt“, erklärte Hunziker, dass sie Fan des Dessous-Herstellers ist.

„Fühle mich darin rundum wohl“
„Ich trage Triumph nicht nur, weil es wunderschön aussieht, sondern weil ich mich darin rundum wohlfühle“, schwärmte sie. Und verriet, dass ihr ganz besonderes Highlight „die Amourette-Serie“ sei.

Michelle Hunziker macht ihre Fans als Dessous-Model froh.
Michelle Hunziker macht ihre Fans als Dessous-Model froh.

Warum? „Das Schöne an diesem BH ist, dass man den Cup kaum spürt. Er umschmeichelt die Brust, als würde man überhaupt nichts tragen. Amourette – der perfekte Name für einen high quality BH.“

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
