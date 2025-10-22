Sparen: So machen Sie Ihr Enkelkind zum Milliardär

Es ist ein Gedanke, der atemlos macht: Das eigene Blut, der kleine Enkel, gehört einst zur absoluten Finanz-Elite des Landes. Er oder sie besitzt ein Vermögen, das sich die meisten Menschen nicht einmal im Traum vorstellen können – eine ganze Milliarde Euro. Was wie eine wahnwitzige Fantasie klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein durch und durch realistisches Szenario. Wir lüften das Geheimnis des Jahrhundert-Plans.