Sparen: So machen Sie Ihr Enkelkind zum Milliardär

Es ist ein Gedanke, der atemlos macht: Das eigene Blut, der kleine Enkel, gehört einst zur absoluten Finanz-Elite des Landes. Er oder sie besitzt ein Vermögen, das sich die meisten Menschen nicht einmal im Traum vorstellen können – eine ganze Milliarde Euro. Was wie eine wahnwitzige Fantasie klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als ein durch und durch realistisches Szenario. Wir lüften das Geheimnis des Jahrhundert-Plans.
Eine Milliarde Euro, das sind tausend Millionen! Die Zutaten für diesen atemberaubenden Erfolg sind verblüffend simpel. Man benötigt lediglich ein solides Startkapital, eine regelmäßige Sparrate und eine Portion Langmut. Vor allem aber braucht es einen eisernen Willen, das Geld über längere Zeit arbeiten zu lassen. Der Lohn ist nichts Geringeres als der Eintritt in den innersten Zirkel der Superreichen.
