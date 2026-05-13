Misstrauen: ÖVP wirft eigenen Bürgermeister raus

ÖVP-Vize: „War keine einfache Entscheidung“

Vizebürgermeister und ÖVP-Gemeindeparteiobmann Markus Pollack leitet die Gemeinderatssitzung. In einer ersten Stellungnahme betonte Pollack: „Die heutige Entscheidung war keine einfache, aber sie wurde aus Verantwortung gegenüber unserer Gemeinde getroffen. In den vergangenen Jahren ist vieles gelungen, manches aber auch nicht so verlaufen, wie wir es uns alle gewünscht hätten. Gerade in einer solchen Situation braucht es Stabilität, Zusammenhalt und einen klaren Blick nach vorne“, betont der Vizebürgermeister, der auch als Kandidat für Schützenhofers Nachfolge gilt.

Pollack will sich Herausforderung stellen

„Ich bin seit 2013 Vizebürgermeister und kenne die Herausforderungen, aber auch die Chancen von Kirchberg sehr genau. Deshalb stelle ich mich der Verantwortung des Bürgermeisteramtes mit dem Ziel, Ruhe einkehren zu lassen und gemeinsam die bestmöglichen Entscheidungen für die Zukunft unserer Gemeinde zu treffen“, betont Pollack auf „Krone“-Nachfrage.