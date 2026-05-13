„Wir alten Säcke sind die Besten, das ist traurig“

„Lieber ein Müller als ein Mahalbasic!“

„Ich bin in meinem Team einer der wenigen, die der deutschen Sprache mächtig sind. In der Liga spielen generell zu viele Legionäre. Man zahlt lieber denen, statt in die eigene Jugend zu investieren. Und so wird dann Basketball so interessant wie Schach. Ich bin zwar ein echter Kärntner, aber ich heiße Mahalbasic – der Österreich-Fan würde sich mehr über einen Müller oder Maier als MVP freuen. Aber da fehlt die Identifikation mit dem Basketball-Sport. Einen ,ic’ wird man hingegen nie beim ÖSV die Pisten runterfahren sehen!“, sagt der Center.