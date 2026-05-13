Griechenland zahlte Corona-Hilfen an Tote aus

Aktuell ist auch schon das nächste EU-Mehrjahresbudget von 2028 bis 2034 Thema. Die Regierungen Österreichs, Deutschlands, der Niederlande, Schwedens, Finnlands und Estlands haben jetzt einen besseren Schutz der Rechtsstaatlichkeit gefordert, allerdings im Hinblick auf Länder wie Polen und Ungarn, denen bereits Milliarden gesperrt wurden. „Wer EU-Mittel bekommt, muss sich auch an die gemeinsamen Regeln halten. Gerade Österreich als Nettozahler hat ein berechtigtes Interesse daran, dass mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll umgegangen wird. Es geht um Fairness, Verlässlichkeit und darum, das Vertrauen in Europa zu stärken“, sagte Österreichs Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP). Italien ist übrigens trotz der Korruption ebenfalls ein Nettozahler in der EU.