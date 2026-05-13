Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viel Betrug in der EU

Griechenland zahlte Corona-Hilfen an Tote aus

Außenpolitik
13.05.2026 22:51
Rund um die Corona-Hilfen der EU wurde viel betrogen, vor allem in Ländern Südeuropas ...
Rund um die Corona-Hilfen der EU wurde viel betrogen, vor allem in Ländern Südeuropas (Archivbild).(Bild: AP/Yorgos Karahalis)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Europäische Union (EU) hatte im Sommer 2020 erstmals Gemeinschaftsschulden aufgenommen, um die Wirtschaft während der Corona-Pandemie zu retten. Nun ist allerdings bekannt geworden, dass viel Geld versickerte. So wurden etwa etliche Milliarden zweckentfremdet ...

0 Kommentare

Rechnungsprüferinnen und Rechnungsprüfer kritisierten, dass Tausende Empfänger wie Unternehmen nicht identifiziert worden seien. Dadurch könne nicht beurteilt werden, ob die Mittel fair verteilt worden seien und ob die Bürgerinnen und Bürger einen Nutzen gehabt hätten, hieß es. Laut der „Bild“ untersucht die Europäische Staatsanwaltschaft derzeit 518 mögliche Betrugsfälle.

Das Land, in dem am meisten betrogen worden sein soll, ist demnach Italien. Das Nachbarland Österreichs war besonders stark von der Pandemie betroffen und hat daher auch die meisten EU-Corona-Hilfen erhalten. Die Regierung führte damals einen Bonus für energetische Sanierungen wie die Wärmeisolierung ein. Die Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer zahlten mit Steuergutschriften. Das nutzte schließlich die Mafia aus, die über Nacht Tausende Schein-Baufirmen gründete, die angebliche Sanierungen durchführten. Der geschätzte Schaden beträgt 4,4 Milliarden Euro.

In Italien war der Betrug mit EU-Corona-Hilfen am größten (Archivbild).
In Italien war der Betrug mit EU-Corona-Hilfen am größten (Archivbild).(Bild: AP)
Intensivstation während der Corona-Pandemie in Salzburg (Archivbild)
Intensivstation während der Corona-Pandemie in Salzburg (Archivbild)(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Spanien nutzte Gelder für Pensionen
Als der Betrug auffiel, war ein großer Teil des Geldes bereits ins Ausland geflossen. Auch andere südeuropäische Länder wie Spanien und Griechenland haben besonders viele Corona-Hilfen bekommen, da sie vergleichsweise hohe Fallzahlen und starke Folgen hatten. Laut dem Bericht wurde dort ebenfalls betrogen. Spaniens Regierung hat demnach etwa mindestens zehn Milliarden Euro in ihre Pensionskassen gesteckt. In Griechenland waren hochrangige Beamtinnen und Beamte Teil des Systems, sprich korrupt. Laut Ermittlungen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung genehmigten sie regelmäßig Hilfen für Getreideflächen im Wald und ignorierten es, wenn die Antragstellenden bereits verstorben waren.

Lesen Sie auch:
Zu Unrecht bezogen
„Falsche“ Covid-Hilfe: So viel wurde zurückgezahlt
07.02.2023
Milliarden ausbezahlt
Größtenteils geheim: Die Liste der Corona-Hilfen
07.05.2021

Österreich für besseren Schutz
Die Verstrickungen reichten bis in die Regierung. Die Betrugsfälle führten bereits zu den Rücktritten eines Ministers und dreier Abgeordneter.  Ob die veruntreuten Gelder zurückbezahlt werden müssen, ließ die EU-Kommission zunächst offen. In Österreich haben Unternehmen mindestens 46,5 Millionen Euro freiwillig zurückgezahlt, mehr als 3500 Firmen sollen fälschlicherweise Hilfsgelder erhalten haben.

Aktuell ist auch schon das nächste EU-Mehrjahresbudget von 2028 bis 2034 Thema. Die Regierungen Österreichs, Deutschlands, der Niederlande, Schwedens, Finnlands und Estlands haben jetzt einen besseren Schutz der Rechtsstaatlichkeit gefordert, allerdings im Hinblick auf Länder wie Polen und Ungarn, denen bereits Milliarden gesperrt wurden. „Wer EU-Mittel bekommt, muss sich auch an die gemeinsamen Regeln halten. Gerade Österreich als Nettozahler hat ein berechtigtes Interesse daran, dass mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger verantwortungsvoll umgegangen wird. Es geht um Fairness, Verlässlichkeit und darum, das Vertrauen in Europa zu stärken“, sagte Österreichs Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP). Italien ist übrigens trotz der Korruption ebenfalls ein Nettozahler in der EU.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
13.05.2026 22:51
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
136.873 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
117.084 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Österreich
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
82.475 mal gelesen
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1486 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
912 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
836 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Mehr Außenpolitik
Ende Netanyahus?
Israels Regierung will sich vorzeitig auflösen
Viel Betrug in der EU
Griechenland zahlte Corona-Hilfen an Tote aus
Über Spitzenposten
Selenskyjs Ex-Bürochef beriet sich mit Astrologin
Bald auf Feindesliste?
Trump-Kandidat wird neuer Zentralbankchef, aber …
Pharmafirmen diktieren
Warum Medikamente zum Milliardenproblem werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf