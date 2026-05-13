Traumurlaub! Verstappen lässt es sich gut gehen

Max Verstappen lässt es sich aktuell richtig gut gehen! Gemeinsam mit seiner Herzdame Kelly Piquet und seiner Tochter Lily genießt der Formel-1-Star einen Traumurlaub in der Karibik.
Schöner geht’s kaum! Max Verstappen und Kelly Piquet lassen auf St. Barths, einer französischen Überseeinsel in der Karibik, die Seele baumeln. Mit dabei ist auch ihre einjährige Tochter Lily. Ein gemeinsames Familienfoto am Strand darf natürlich nicht fehlen.
Debüt bei 24-Stunden-Rennen
Auf Verstappen wartet in den kommenden Tagen eine Premiere: Der Formel-1-Pilot wird an diesem Wochenende zum ersten Mal beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start gehen.
Nach dem Traum-Urlaub mit seinen zwei Damen kann ja eigentlich nichts schiefgehen ...
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