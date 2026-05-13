Kalifornien prüft mögliche Verstöße bei WM-Tickets

Der US-Bundesstaat Kalifornien hat vom Fußball-Weltverband (FIFA) Klarstellungen wegen möglicher Verstöße im Zusammenhang mit dem WM-Ticketverkauf verlangt. Das teilte Generalstaatsanwalt Rob Bonta am Mittwoch mit.
Laut einem Medienbericht sollen einige Fans Tickets der teuersten Kategorie 1 gekauft haben, bevor ihnen Plätze zugewiesen wurden, die zuvor in einer günstigeren Kategorie ausgewiesen worden waren. Das ÖFB-Team absolviert in Kalifornien seine erste WM-Partie.
David Alaba und Co. treffen am 17. Juni (6 Uhr MESZ) in Santa Clara bei San Francisco auf Jordanien. Das WM-Quartier der österreichischen Auswahl befindet sich in Santa Barbara und damit ebenfalls in Kalifornien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.