Olympiasieger Bontus als Vierter ins Medal Race

Prettner/Flachberger verteidigten am Mittwoch mit den Rängen acht und vier Gesamtplatz eins, ihr Vorsprung im Gesamtklassement beträgt nach fünf Rennen einen Punkt. Am Donnerstag sind vier weitere Rennen geplant, die Top 25 sind in der Goldflotte dabei. In der Nacra-17-Klasse kam wegen Sturmböen keine Wettfahrt zustande, Laura Farese/Matthäus Zöchling liegen weiterhin auf dem elften Platz.