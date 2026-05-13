Selenskyjs Ex-Bürochef beriet sich mit Astrologin

Bis zu seinem Rücktritt galt Jermak (54) als der zweitmächtigste Mann in der Ukraine und führte für sein Land Verhandlungen über ein Ende des Kriegs. Derzeit steht er vor einem Anti-Korruptionsgericht. Ukrainische Korruptionsjägerinnen und Korruptionsjäger verdächtigen ihn der Geldwäsche. Er soll einer organisierten Gruppe angehören und unter anderem Gelder vom Energiebetreiber Energoatom für ein Luxusbauprojekt abgezweigt haben. Das Geld war eigentlich für Schutzbauten bei Energieanlagen gegen russische Luftangriffe bestimmt.