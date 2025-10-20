Vorteilswelt
Spendenaktion mit Puck

Szenewirt Schlacher rettet „neunerhaus Café“

Adabei Österreich
20.10.2025 18:00
Wolfgang Rosam, Mag.a Dr.in Daniela Unterholzner und Bernd Schlacher bei der Scheckübergabe.
Wolfgang Rosam, Mag.a Dr.in Daniela Unterholzner und Bernd Schlacher bei der Scheckübergabe.(Bild: Andreas Tischler)

Es ist eine Spendenaktion, die sich sehen lassen kann. Bernd Schlacher, Wiener Kult-Szenewirt und Hotelier sichert durch ein Charity Dinner den Fortbestand des „neunerhaus Cafés“.

Im Mai 2025 startete Gastronom Bernd Schlacher mit einem Aufruf an die Wiener Gastonomen und Hoteliers eine Spendenaktion, um das „neunerhaus Café“ zu unterstützen. 

Ein Ort für alle
Das Besondere am Café: Von Dienstag bis Freitag werden frisch zubereitete und gesunde Mittagsspeisen auf freier Spendenbasis verkauft. Schlacher selbst spricht von einem „sozialen Wohnzimmer für alle, die sonst oft übersehen werden“. 

Dinner mit Wolfgang Puck
Durch ein Falstaff CEO Charity Dinner im Steirereck mit Starkoch Wolfgang Puck konnten 100.000 Euro für das neunerhaus Café gesammelt werden und damit der Weiterbestand gesichert werden. Wolfgang Rosam, Herausgeber und Chefredakteur von Falstaff, ist zufrieden: „Dieses Dinner ist mehr als ein gesellschaftliches Highlight – es ist ein starkes Zeichen dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung einander nicht ausschließen.“ 

Der Scheck wurde direkt im „neunerhaus Café“ durch Bernd Schlacher und Wolfgang Rosam an die Geschäftsführerin Mag.a Dr. in Daniela Unterholzner übergeben. 

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
