Szenewirt Schlacher rettet „neunerhaus Café“

Dinner mit Wolfgang Puck

Durch ein Falstaff CEO Charity Dinner im Steirereck mit Starkoch Wolfgang Puck konnten 100.000 Euro für das neunerhaus Café gesammelt werden und damit der Weiterbestand gesichert werden. Wolfgang Rosam, Herausgeber und Chefredakteur von Falstaff, ist zufrieden: „Dieses Dinner ist mehr als ein gesellschaftliches Highlight – es ist ein starkes Zeichen dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung einander nicht ausschließen.“