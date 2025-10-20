Szenewirt Schlacher rettet „neunerhaus Café“

Es ist eine Spendenaktion, die sich sehen lassen kann. Bernd Schlacher, Wiener Kult-Szenewirt und Hotelier sichert durch ein Charity Dinner den Fortbestand des „neunerhaus Cafés“.
Im Mai 2025 startete Gastronom Bernd Schlacher mit einem Aufruf an die Wiener Gastonomen und Hoteliers eine Spendenaktion, um das „neunerhaus Café“ zu unterstützen.
Ein Ort für alle
Das Besondere am Café: Von Dienstag bis Freitag werden frisch zubereitete und gesunde Mittagsspeisen auf freier Spendenbasis verkauft. Schlacher selbst spricht von einem „sozialen Wohnzimmer für alle, die sonst oft übersehen werden“.
Dinner mit Wolfgang Puck
Durch ein Falstaff CEO Charity Dinner im Steirereck mit Starkoch Wolfgang Puck konnten 100.000 Euro für das neunerhaus Café gesammelt werden und damit der Weiterbestand gesichert werden. Wolfgang Rosam, Herausgeber und Chefredakteur von Falstaff, ist zufrieden: „Dieses Dinner ist mehr als ein gesellschaftliches Highlight – es ist ein starkes Zeichen dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung einander nicht ausschließen.“
Der Scheck wurde direkt im „neunerhaus Café“ durch Bernd Schlacher und Wolfgang Rosam an die Geschäftsführerin Mag.a Dr. in Daniela Unterholzner übergeben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.