Amra und Asmik: Ein Abend voller Musik und Herz

„Wahnsinnig glücklich und dankbar“

Dass Kinder eine Herzensangelegenheit für Amra Deisenhammer und Asmik Grigorian darstellen, ist nicht zu übersehen. Mittlerweile können sich die beiden Powerfrauen zusätzlich auch privat zu dem Thema eigene Kinder austauschen, nachdem Deisenhammer, die in Sarajevo geboren wurde, vor kurzem Mutter einer Tochter geworden ist. „Ich habe gemerkt, dass da noch etwas war, was jetzt komplett ausgefüllt ist. Wir sind wahnsinnig glücklich und dankbar dafür, dass uns das passiert ist mit der Kleinen.“