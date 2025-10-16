Tochter (56) landet in geschlossener Anstalt

Für eine 56-jährige Frau, die in Vorarlberg ihre 78-jährige Mutter erstickt haben dürfte, ist eine vorläufige Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beschlossen worden. Das teilte Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch am Donnerstag mit.
Die Mutter war am Sonntag in einer Wohnung in Mäder (Bezirk Feldkirch) von der Polizei tot aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft hatte die Untersuchungshaft für die Frau beantragt.
Die dringend tatverdächtige Tochter war am Dienstag festgenommen worden. Bisherige Erhebungen und das Ergebnis der Obduktion deuten darauf hin, dass die 78-Jährige erstickt wurde. Weitere Informationen zu dem Fall gab es vorerst nicht, die Ermittlungen seien weiter nicht abgeschlossen, betonte Rusch.
