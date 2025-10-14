Mutter (78) erstickt: Tochter unter Verdacht

Schock in Mäder (Vorarlberg): In einer Wohnung wurde am Wochenende eine 78-jährige Frau leblos aufgefunden. Laut Polizei steht die Tochter unter Verdacht, für den Tod der Mutter verantwortlich zu sein.
Derzeit laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg auf Hochtouren. Wie sich bei ersten Ermittlungen herausstellte, soll die Frau (78) erstickt worden sein. Somit schließt die Polizei derzeit kein Fremdverschulden aus.
Tochter festgenommen
Dringend tatverdächtig ist die 56-jährige Tochter des Opfers. Sie wurde am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen. Weitere Einvernahmen zu dem Fall stehen noch aus.
