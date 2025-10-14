Vorteilswelt
Drama in Vorarlberg

Mutter (78) erstickt: Tochter unter Verdacht

Vorarlberg
14.10.2025 13:57
(Bild: Birbaumer Christof)

Schock in Mäder (Vorarlberg): In einer Wohnung wurde am Wochenende eine 78-jährige Frau leblos aufgefunden. Laut Polizei steht die Tochter unter Verdacht, für den Tod der Mutter verantwortlich zu sein.

Derzeit laufen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Vorarlberg auf Hochtouren. Wie sich bei ersten Ermittlungen herausstellte, soll die Frau (78) erstickt worden sein. Somit schließt die Polizei derzeit kein Fremdverschulden aus.

Tochter festgenommen
Dringend tatverdächtig ist die 56-jährige Tochter des Opfers. Sie wurde am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen. Weitere Einvernahmen zu dem Fall stehen noch aus.

