Stress: Wenn der Körper im Alarmzustand bleibt

Mit kurzfristig stressigen Situationen kann unser Körper gut umgehen. Dies setzt aber voraus, dass ein erhöhtes Erregungsniveau rasch wieder abgebaut wird. Steigende Anforderungen im Job, Termindruck, Konflikte im privaten oder beruflichen Umfeld halten den Organismus jedoch langfristig in Alarmbereitschaft. Die vermehrt ausgeschütteten Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol sorgen für eine Erhöhung des Blutdrucks, schnellere Atmung, gesteigerte Muskelspannung und sogar eine veränderte Verdauung.