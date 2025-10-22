Vorteilswelt
Schwerwiegende Folgen

Stress: Wenn der Körper im Alarmzustand bleibt

Gesund
22.10.2025 16:00
Zeitdruck und Reizüberflutung führen zu Überlastung.
Zeitdruck und Reizüberflutung führen zu Überlastung.

Bei Gefahr in einen sogenannten Kampf-oder-Flucht-Modus zu schalten, liegt in unserer Natur. Dabei wird Energie mobilisiert und die Aufmerksamkeit erhöht. Dieser lebensnotwendige Mechanismus wird jedoch zum Problem, wenn die „Bedrohung“ durch dauerhaften Stress verursacht wird.

Mit kurzfristig stressigen Situationen kann unser Körper gut umgehen. Dies setzt aber voraus, dass ein erhöhtes Erregungsniveau rasch wieder abgebaut wird.  Steigende Anforderungen im Job, Termindruck, Konflikte im privaten oder beruflichen Umfeld halten den Organismus jedoch langfristig in Alarmbereitschaft. Die vermehrt ausgeschütteten Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol sorgen für eine Erhöhung des Blutdrucks, schnellere Atmung, gesteigerte Muskelspannung und sogar eine veränderte Verdauung.

Stresshormone dauerhaft erhöht
Bekommt der Körper keine ausreichende Erholung, wird das normale Niveau nicht mehr erreicht. Dauerhaft erhöhter Blutdruck begünstigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, steigert das Risiko für Herzinfarkt oder Schlaganfall. Stress wirkt sich auch negativ auf den Blutzuckerspiegel aus. Das Hormon Cortisol bringt uns nicht nur auf Touren, sondern führt auch zu Insulinresistenz, einer Vorstufe des Typ-2-Diabetes.

Adrenalin und Noradrenalin mobilisieren Zucker aus den Zuckerspeichern im Körper, wodurch der Blutzuckerspiegel steigt. Weiters werden mehr Eiweißstoffe aus dem Immunsystem ausgeschüttet und beeinträchtigen Stoffwechsel sowie die Körperabwehr, wie die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) warnt. Leber, Magen, Darm, Haut und Gehirn reagieren ebenso sensibel auf chronische Überlastung. Die Folgen: Entzündungen, Verdauungsprobleme, ständige Müdigkeit, Schlafstörungen, Reizbarkeit usw.

Damit es nicht dazu kommt, ist gutes Stressmanagement gefragt. Dazu gehört, die Auslöser zu erkennen und auszuschalten. Bewegung sowie Entspannungsübungen können beim Stressabbau helfen.

Porträt von Regina Modl
Regina Modl
Schwerwiegende Folgen
Stress: Wenn der Körper im Alarmzustand bleibt
Folgen Sie uns auf