Menschen haben weltweit mehr Sorgen und Stress

Positive Emotionen wie Freude sind laut den Autorinnen und Autoren des Reports hingegen stabil geblieben. Trotz der Belastungen sagten fast neun von zehn Befragten (88 Prozent), sie seien am Vortag mit Respekt behandelt worden. Ungefähr sieben von zehn Befragten (73 Prozent) gaben an, am Vortag viel gelacht oder gelächelt zu haben. Ebenso viele sagten, Freude empfunden zu haben, die klare Mehrheit (72 Prozent) fühlte sich zudem ausgeruht. Viele (52 Prozent) gaben außerdem an, am Vortag etwas Neues gelernt oder Interessantes getan zu haben.