Bewegung baut Stress ab und lindert Depressionen

Bindungshormon verstärkt antidepressive Effekte

Wissenschaftlich erwiesen sei auch, dass sich der antidepressive Effekt von Bewegung noch verstärkt, wenn sportliche Aktivitäten nicht allein, sondern in der Gruppe ausgeübt werden. „Eine Schlüsselrolle spielt dabei vermutlich das Bindungshormon Oxytocin, das unser Gehirn vermehrt ausschüttet, wenn wir in Gesellschaft sind. Gemeinschaft kann auch einen zusätzlichen Anreiz für Bewegung schaffen, wenn beispielsweise eine Depression der Mangel an Motivation Teil des Krankheitsbilds ist“, so Yazdi-Zorn.