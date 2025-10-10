Die Mehrheit der Lehrer ist also zufrieden? Hm …

Das Ergebnis hat mich nun doch überrascht. Laut einer OECD-Studie ist eine große Mehrheit der österreichischen Lehrer nämlich in ihrem Beruf zufrieden. Ein Fünftel fühlt sich allerdings häufig gestresst. Acht Prozent sind aufgrund des Berufs in ihrer mentalen Gesundheit beeinträchtigt.
Werden Probleme an österreichischen Schulen also bloß von wenigen Lehrern als solche empfunden und danach medial aufgebauscht?
Dem ist mit Sicherheit nicht so. Nun kenne ich die Fragen, die den Teilnehmern der Studie gestellt wurden, nicht. Zudem wäre es interessant, die Unterschiede in verschiedenen Regionen oder den unterschiedlichen Schultypen näher zu beleuchten.
Falls jemand demnächst Lehrergespräche belauschen sollte, wird er dieses Ergebnis wahrscheinlich anzweifeln. Lehrer klagen über Eltern, politisch Verantwortliche und Sozialarbeiter, die fehlen. Erfolgserlebnisse sind rar.
Aber die Fragen „Lieben Sie Ihren Beruf? Würden Sie ihn wieder wählen?“ würde auch ich jederzeit mit „Ja“ beantworten.
Vielleicht, weil ich durch meine Arbeit mit jungen Leuten immer am Puls der Zeit bleibe.
Vielleicht, weil es ziemlich guttut, jungen Menschen etwas beizubringen.
Sicher aber, weil Kinder und Jugendliche so entwaffnend ehrlich sind. Weitaus ehrlicher als wir Erwachsene.
Meine Schüler können sich nie lange verstellen. Kinder und Jugendliche tun das, was wir Erwachsene nicht mehr dürfen oder verlernt haben: Sie zeigen ihre Gefühle.
