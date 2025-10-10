Die Mehrheit der Lehrer ist also zufrieden? Hm …

Das Ergebnis hat mich nun doch überrascht. Laut einer OECD-Studie ist eine große Mehrheit der österreichischen Lehrer nämlich in ihrem Beruf zufrieden. Ein Fünftel fühlt sich allerdings häufig gestresst. Acht Prozent sind aufgrund des Berufs in ihrer mentalen Gesundheit beeinträchtigt.