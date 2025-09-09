Quereinsteiger unter Pädagogen auf dem Vormarsch

Einmal mehr zeigt die OECD-Studie eine mangelhafte Bildungsmobilität in Österreich auf. Denn junge Erwachsene mit zumindest einem Akademiker-Elternteil haben derzeit eine fast viermal höhere Chance auf einen Hochschulabschluss als jemand, dessen Eltern nur die Pflichtschule abgeschlossen haben. Der Wert ist seit 2012 zwar etwas gesunken, aber immer noch deutlich höher als im Schnitt der OECD-Länder mit 2,7. Gleichzeitig ist der Anteil der 18- bis 24-Jährigen in Österreich, die weder in Ausbildung noch Beschäftigung sind, im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 12,6 Prozent gestiegen.