Es gibt einen Trick

So kann man Windows 10 ungestraft weiterverwenden

Digital
09.10.2025 15:48
Wer die richtigen Vorkehrungen trifft, kann trotz offiziellem Support-Ende noch etwas länger bei ...
Wer die richtigen Vorkehrungen trifft, kann trotz offiziellem Support-Ende noch etwas länger bei Windows 10 bleiben – zumindest in Europa.(Bild: www.peopleimages.com)

Der US-Softwareriese Microsoft sorgt für Aufregung unter PC-Nutzern – und Aufbruchstimmung bei Hardware-Herstellern, die ein Geschäft wittern. Grund ist das Support-Ende des PC-Betriebssystems Windows 10. Am 14. Oktober ist offiziell Schluss mit Updates und Service von Microsoft. Und mit jeder Woche, die dann vergeht, wird das Betriebssystem unsicherer – und damit für Cyberkriminelle leichter angreifbar.

Ein Zustand, den man weder in Firmen noch als Privatperson anstreben sollte – sauber gewartete Software ist (neben einem soliden Virenscanner) der wichtigste Schutz vor Hackerangriffen. Mit dem Support-Ende will Microsoft die Nutzer folglich auch ein wenig dazu drängen, auf die neueste Version umzusteigen – bis zuletzt war der Vorgänger beliebter. Erst im September, mit dem bevorstehenden Support-Ende, zog Windows 11 beim Marktanteil vorbei. Windows 10 ist allerdings immer noch auf fast jedem zweiten PC in Österreich installiert – und kann entgegen anderen Darstellungen sehr wohl auch noch eine Weile verwendet werden kann, wenn man die richtigen Vorkehrungen trifft. Krone+ zeigt Ihnen, wie es geht.

