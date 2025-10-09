So kann man Windows 10 ungestraft weiterverwenden

Ein Zustand, den man weder in Firmen noch als Privatperson anstreben sollte – sauber gewartete Software ist (neben einem soliden Virenscanner) der wichtigste Schutz vor Hackerangriffen. Mit dem Support-Ende will Microsoft die Nutzer folglich auch ein wenig dazu drängen, auf die neueste Version umzusteigen – bis zuletzt war der Vorgänger beliebter. Erst im September, mit dem bevorstehenden Support-Ende, zog Windows 11 beim Marktanteil vorbei. Windows 10 ist allerdings immer noch auf fast jedem zweiten PC in Österreich installiert – und kann entgegen anderen Darstellungen sehr wohl auch noch eine Weile verwendet werden kann, wenn man die richtigen Vorkehrungen trifft. Krone+ zeigt Ihnen, wie es geht.