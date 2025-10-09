Österreich gegen San Marino ab 20.45 Uhr LIVE

Einer der Torschützen vom ersten Kräftemessen mit San Marino, Christoph Baumgartner, fällt mit großer Wahrscheinlichkeit aus. Wie Rangnick erklärte, laboriert der Leipzig-Profi schon seit zwei Wochen an Problemen mit dem Fußgewölbe im Fersenbereich. „Das ist zuletzt nicht besser, sondern im Gegenteil sogar ein bisschen schlechter geworden“, sagte der 67-Jährige. „Deswegen haben wir entschieden, ihn wenn es irgendwie geht auf die Bank zu setzen. Aber wir haben nicht vor, ihn einzuwechseln. Ich gehe nicht davon aus, dass sich das Spiel so entwickelt, dass wir ihn brauchen werden.“ Ziel sei es, Baumgartner für das Rumänien-Match fit zu bekommen.