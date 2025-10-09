NATO-Botschafterin: Europa soll US-Waffen kaufen

„Luftabwehr ist wichtig, aber am Ende ist es wie mit Schmerzmitteln, und um die Ursache des Schmerzes zu behandeln, müssen wir sie tief treffen können“, sagte Botschafterin Aljona Getmantschuk. Es sei wichtig, „den Russen klarzumachen, dass alles möglich ist“. Wie berichtet, erwägt US-Präsident Donald Trump, der Ukraine Tomahawk-Marschflugkörper zu liefern. Die Regierung müsse ihm allerdings sagen, was sie damit vorhabe. Diese Raketen haben eine Reichweite von etwa 1500 bis 2500 Kilometern. Damit könnte die russische Hauptstadt Moskau von der ukrainischen Grenze aus getroffen werden.