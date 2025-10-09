Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drittstaaten-Reisende

Flughafen Wien bekommt neues IT-System

Wien
09.10.2025 15:33
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten erfasst.(Bild: APA/ERNST WEISS)

Am Sonntag beginnen die EU-Mitgliedstaaten, ein neues IT-System für Reisende aus Drittstaaten einzuführen. In Österreich betrifft das internationale Flughäfen und Flugplätze, den Anfang macht Wien. Im Wesentlichen geht es darum, Reisende aus Drittstaaten zu erfassen, die bis zu 90 Tage im Schengen-Raum bleiben wollen.

0 Kommentare

Das sogenannte Entry-Exit-System (EES) gilt beim ersten und beim letzten Schengener Grenzübertritt. Sobald die Inbetriebnahme erfolgt ist, sind die Staaten verpflichtet, Fingerabdrücke und Gesichtsbild der Passagierinnen und Passagiere aus Drittstaaten zur Verfügung zu stellen. In Österreich macht Wien den Anfang, danach folgen Salzburg (12. November), Innsbruck (19. November), Graz (26. November) sowie Linz und Klagenfurt (3. Dezember).

Das Personal des Flughafens Wien habe sich etwa zwei Jahre darauf vorbereitet, sagte Vorstandsdirektor Günther Ofner. So seien Selbstbedienungsanlagen zur Vorregistrierung und Grenzkontrollkojen installiert worden. 16 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen. Ungefähr zehn Prozent der Passagierinnen und Passagiere in Wien kommen laut Ofner aus Drittstaaten. Aktuell läuft noch ein Probebetrieb, der auf ein halbes Jahr angelegt ist.

Lesen Sie auch:
Die Hightech-Grenzkontrollen sind schon installiert: Noch im Herbst heißt es am Flughafen Wien ...
Neue Flughafen-Regeln
Fingerabdrücke und Fotos gegen Sozialbetrug
29.09.2025
Wien-Schwechat intakt
Wie der Hackerangriff Europas Flughäfen belastet
22.09.2025

„Stempeln von Pässen wird Geschichte“
Das manuelle Stempeln von Pässen sei bald Geschichte, sagte Elisabeth Wenger-Donig, Gruppenleiterin im Innenministerium. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte, dass es keine Bedenken bezüglich Datenschutz gebe. Das System sorge für „mehr Sicherheit“, die EU-Außengrenze müsse „robust und sicher“ gemacht werden. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sprach bei der Präsentation am Donnerstag in Schwechat von dem „modernsten IT-Grenzmanagement der Welt“.

Ab dem 10. April 2026 soll das IT-System an sämtlichen Übergangen der Schengen-Außengrenze vollständig angewendet werden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichWienSalzburgInnsbruckGrazLinzKlagenfurt
Flughafen Wien
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
14° / 16°
Symbol leichter Regen
Wien 11. Simmering
14° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
13° / 15°
Symbol leichter Regen
Wien 19. Döbling
13° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
14° / 16°
Symbol Regen

krone.tv

Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
In Deutschland können Migrantinnen und Migranten künftig frühestens nach fünf Jahren die ...
Linke stimmten dagegen
Bundestag streicht beschleunigte Einbürgerung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.327 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
132.578 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
107.070 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1345 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1203 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1174 mal kommentiert
Mehr Wien
Fünf Monate bedingt
Kätzchen in Badewanne ertränkt: „War überfordert“
re:pair Festival
Gemeinsam reparieren gegen die Klimakrise
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jetzt Tickets sichern!
Kultige Michael-Jackson-Show in Wien erleben!
Gefängnisstrafe
Verfolgung mit Baby an Bord: „Amtsbekannter Raser“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf