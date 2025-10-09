Flughafen Wien bekommt neues IT-System

Das Personal des Flughafens Wien habe sich etwa zwei Jahre darauf vorbereitet, sagte Vorstandsdirektor Günther Ofner. So seien Selbstbedienungsanlagen zur Vorregistrierung und Grenzkontrollkojen installiert worden. 16 Millionen Euro wurden dafür in die Hand genommen. Ungefähr zehn Prozent der Passagierinnen und Passagiere in Wien kommen laut Ofner aus Drittstaaten. Aktuell läuft noch ein Probebetrieb, der auf ein halbes Jahr angelegt ist.