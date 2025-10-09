Wieso Chinas Drohnen-Shows Militärs Sorge bereiten

Ein Jahrtausend nach den ersten Feuerwerken erhellt ein neues Phänomen den Nachthimmel über China: Bei kunterbunten Drohnen-Formationsflügen „malen“ Tausende leuchtende Quadrocopter Motive in den Himmel. Manch einer kombiniert alte mit neuer Technologie – und zündet in luftiger Höhe Pyrotechnik. Militärexperten bereitet dieses Schauspiel jedoch Sorgen ...
An sich sind die Drohnen-Shows keine neue Erscheinung. Auch in Österreich gab es sie bereits – etwa beim Linzer Ars-Electronica-Festival, wo schon vor zehn Jahren die „Spaxels“ flogen. Der Schwarm aus Hunderten kleinen Intel-Drohnen zeichnete über der Donau bunte Bilder in den Himmel, vor dem Start waren aber unzählige Arbeitsstunden für Aufbau und Wartung der Drohnen notwendig. Eine Firma aus China hat diesen Prozess nun mit einer Automatik gelöst: Sie füllt mit einem Schienen- und Schubladensystem ausgestattete Container mit 648 Drohnen, die darin geladen und binnen weniger Minuten gestartet werden können. Sicherheitsexperten sehen in dem System allerdings mehr als nur ein harmloses Unterhaltungsinstrument.
