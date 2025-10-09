Wenn Söhne dem Vaterland untreu werden

Höchst ungewohnt war der Anblick, der sich Donnerstag in Algier bot. Da saß auf der Bank ein junger Mann, der auf dem Rücken den Namenszug eines der größten Fußballer aller Zeiten trug. Zidane. In diesem Fall Luca Zidane, bei dem es sich in der Tat um den Sohn von Zinédine handelte, der einst Welt- und Europameister wurde. Bekanntlich für Frankreich.