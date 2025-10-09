Wenn Söhne dem Vaterland untreu werden

Nach Knie-Operation kämpft Trauner um den WM-Traum
ÖFB-Kicker verletzt
Es ist ein Phänomen, das immer häufiger vorkommt. Fußballer, die wählen können, entscheiden sich für eine andere Nation als jene, für die ihre Väter Ruhm erlangten. Luca Zidane ist der neueste prominente Name in dieser Riege. Die „Krone“ hat einen Überblick erstellt.
Höchst ungewohnt war der Anblick, der sich Donnerstag in Algier bot. Da saß auf der Bank ein junger Mann, der auf dem Rücken den Namenszug eines der größten Fußballer aller Zeiten trug. Zidane. In diesem Fall Luca Zidane, bei dem es sich in der Tat um den Sohn von Zinédine handelte, der einst Welt- und Europameister wurde. Bekanntlich für Frankreich.
