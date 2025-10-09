Vorteilswelt
1600 Gemeindewohnungen

Abverkauf in Kanzler-Stadt: „Wir leben in Angst!“

Österreich
09.10.2025 18:00
Christian Stocker (li.) und Klaus Schneeberger sind einander treue politische Wegbegleiter, die ...
Christian Stocker (li.) und Klaus Schneeberger sind einander treue politische Wegbegleiter, die Finanzen von Wiener Neustadt wurden bislang sehr sauber saniert – jetzt folgt aber der soziale Kahlschlag!(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher, Zerbor – stock.adobe.com, Reinhard Judt)

75 Prozent der Gemeindewohnungen werden in Wiener Neustadt (NÖ) verscherbelt –  beim Lokalaugenschein der „Krone“ liegen die Nerven blank und es wird auch an Ex-Vizebürgermeister Christian Stocker harsche Kritik geübt!

Man stelle sich nur vor, das rote Wien würde drei Viertel seiner Gemeindewohnungen auf einen Schlag verkaufen. Massenproteste, internationale Berichte zur besten Sendezeit, U-Ausschuss und eine veritable Staatskrise wären die Folgen. Doch über die unsozialen Umtriebe in Wiener Neustadt wird großteils nur im Kleinen berichtet.

