Abverkauf in Kanzler-Stadt: „Wir leben in Angst!“

Man stelle sich nur vor, das rote Wien würde drei Viertel seiner Gemeindewohnungen auf einen Schlag verkaufen. Massenproteste, internationale Berichte zur besten Sendezeit, U-Ausschuss und eine veritable Staatskrise wären die Folgen. Doch über die unsozialen Umtriebe in Wiener Neustadt wird großteils nur im Kleinen berichtet.