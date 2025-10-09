Maddie-Schwester schildert „gruselige Nachrichten“

Falsche Schwester ließ einfach nicht locker

Amelie McCann berichtete, die Angeklagte habe sie über Facebook und andere Online-Plattformen immer wieder kontaktiert und ihr „gruselige“ Nachrichten geschickt. Laut Staatsanwaltschaft wurden Kate und Gerry McCann von der Frau zwischen Juni 2022 und Februar 2025 mit E-Mails, Kurznachrichten und Anrufen überhäuft. Einmal soll die Angeklagte Kate McCann an einem einzigen Tag 60 Mal angerufen haben.