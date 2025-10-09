UEFA führte Gespräche mit Super-League-Entwickler

EuGH-Urteil als Hoffnung für Unify League

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte 2023 geurteilt, dass UEFA und FIFA andere Wettbewerbe nicht grundsätzlich von ihrer Genehmigung abhängig machen dürfen. Sie dürften Vereinen und Spielern nicht verbieten, an diesen Wettbewerben teilzunehmen. Ein zentraler Punkt der Unify League ist der Aufbau einer Streamingplattform, auf der alle Spiele der neuen Wettbewerbe kostenlos zu sehen sein sollen.