„Kickls Stärke ist die Schwäche der Großparteien!“

Er galt als linker Parteirebell, war Bundesgeschäftsführer und ist heute Chef der SPÖ in der Steiermark. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Max Lercher, was er von einem möglichen Ausschluss seines Genossen Georg Dornauer hält, wo die eigene Partei schwächelt und was es im Gesundheitssystem nun braucht.