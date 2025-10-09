„Kickls Stärke ist die Schwäche der Großparteien!“

Viele müssen für Fixkosten Erspartes verwenden
Wechseln lohnt sich!
Er galt als linker Parteirebell, war Bundesgeschäftsführer und ist heute Chef der SPÖ in der Steiermark. Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt Max Lercher, was er von einem möglichen Ausschluss seines Genossen Georg Dornauer hält, wo die eigene Partei schwächelt und was es im Gesundheitssystem nun braucht.
„Krone“: Herr Lercher, wie die „Krone“ berichtete, ist die Steiermark im Vergleich aller Bundesländer das Schlusslicht bei den Besuchsquoten in den Kindergärten. Woran liegt das?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.