FIFA-Boss Infantino plant die nächste Winter-WM

„Es geht nicht nur um eine WM“

„Es geht nicht nur um eine WM, es ist eine allgemeine Reflexion“, sagte Infantino. Selbst in einigen europäischen Ländern etwa könne es im Juli „sehr, sehr heiß“ sein. „Die Welt dreht sich weiter, und wir müssen stets versuchen, uns zu verbessern.“ Üblicherweise finden Welt- und Europameisterschaften im Juni und Juli statt. 2022 war die WM aufgrund der extrem heißen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden.