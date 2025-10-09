FIFA-Boss Infantino plant die nächste Winter-WM

Wie schon 2022 in Katar könnte auch die WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden – möglicherweise sogar erst Anfang 2035.
Generell gelte es, „offen“ zu sein in Bezug auf die Zeitpunkte der Endrunden, erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Medienvertretern am Rande der Generalversammlung der europäischen Club-Vereinigung ECA in Rom.
Da im Jahr 2034 der muslimische Fastenmonat Ramadan auf November und Dezember fällt, werde erwartet, dass die FIFA mit der WM-Endrunde auf Anfang 2035 ausweicht, berichtete das Portal „The Athletic“. In Saudi-Arabien ist der Islam die offizielle Staatsreligion.
„Es geht nicht nur um eine WM“
„Es geht nicht nur um eine WM, es ist eine allgemeine Reflexion“, sagte Infantino. Selbst in einigen europäischen Ländern etwa könne es im Juli „sehr, sehr heiß“ sein. „Die Welt dreht sich weiter, und wir müssen stets versuchen, uns zu verbessern.“ Üblicherweise finden Welt- und Europameisterschaften im Juni und Juli statt. 2022 war die WM aufgrund der extrem heißen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden.
