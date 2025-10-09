Abkommen ist besiegelt: Trump reist nach Israel

Spontane Jubelfeiern auf den Straßen

In Israel und im Gazastreifen brachen spontan Jubelfeiern aus. Auf dem „Platz der Geiseln“ in Tel Aviv versammelten sich die Familien der Geiseln. „Präsident Trump, vielen Dank. Wir danken ihm, ohne ihn würden unsere Kinder nicht nach Hause zurückkehren“, sagte Hatan Angrest, dessen Sohn Matan eine der Geiseln ist. Im Gazastreifen sagte Abdul Majeed Abd Rabbo in Khan Younis: „Gott sei Dank für die Waffenruhe, das Ende des Blutvergießens und des Tötens.“