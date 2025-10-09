Flugzeugabsturz: Putin räumt Schuld Russlands ein

Danach war das Verhältnis zwischen den beiden Ländern stark belastet. Nun hat Putin Alijev erstmals Schadenersatz zugesichert. Selbstverständlich werde Russland in solchen Fällen alles Notwendige in Bezug auf Entschädigungen tun, sagte er bei einem Treffen in Tadschikistan. Er sei überzeugt, dass auch Menschen in seinem Land und Russland das Treffen und die Botschaften positiv aufnehmen würden, meinte Alijev. Putin ist derzeit auf einem mehrtägigen Staatsbesuch in Tadschikistan.