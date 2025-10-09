Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auftritt mit Kilde

Kampf gegen die Uhr! Ski-Star Shiffrin war in Eile

Ski Alpin
09.10.2025 19:40
Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin beim Atomic Day.
Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin beim Atomic Day.(Bild: Tröster Andreas)

Die großen Stars aus dem Hause Atomic standen beim jährlichen Media Day Rede und Antwort. Ski-Königin Mikaela Shiffrin legte dabei einen Blitz-Auftritt hin, Lebenspartner Aleksander Aamodt Kilde sprach über seine Verfassung. Ein ÖSV-Star ging indes kein Risiko ein und ließ den Termin aus. 

0 Kommentare

„Kein Mensch ist perfekt. Aber sie ist ziemlich knapp dran.“ Aleksander Aamodt Kilde war beim jährlichen Atomic Day im Handelszentrum in Bergheim ganz hin und weg von „seiner“ Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin ist im Kampf gegen die Uhr erfolgreich wie keine Athletin oder ein Athlet davor und hat bekanntlich schon 101 Weltcup-Rennen gewonnen. Diesmal musste sie dem Zeiger auf der Uhr aber den Vortritt lassen. Nach einem Blitz-Auftritt verließ sie die Location wieder.  

Glücklich: Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin.
Glücklich: Aleksander Aamodt Kilde und Mikaela Shiffrin.(Bild: Tröster Andreas)
Der Norweger sprach über sein nahendes Comeback.
Der Norweger sprach über sein nahendes Comeback.(Bild: Tröster Andreas)

Trauerminute 
Dafür sprach die zweite Hälfte des Weltcup-Traumpaares. Nach 21 Monaten Verletzungspause seit dem Horror-Sturz in Wengen ist Kilde voller Tatendrang. „Im Kopf bin ich schon wieder bereit. Körperlich (vor allem die Schulter, Anm.) fehlen mir aber noch etwa zwanzig Prozent“, erklärte der Norweger. Der Anlass – bereits genannter Medientag der Salzburger Skifirma, bei dem übrigens auch dem verstorbenen Italiener Matteo Franzoso eine Trauerminute gewidmet wurde – sei auf jeden Fall ein gutes Zeichen.

„Das heißt, dass es bald wieder losgeht“, freute sich Kilde. Neben Shiffrin hatte der 33-Jährige auch für Renndirektor Christian Höflehner lobende Worte übrig. Dieser habe ihn in seiner Verletzungspause laufend kontaktiert. „So eine enge Beziehung mit seinem Renndirektor zu haben, sagt sehr viel aus“, schwärmte Kilde, der es bei seinem Comeback aber geduldig angehen wird. 

Lesen Sie auch:
Manuel Feller beim Sommer-Training in Chile
Der Rücken zwickt
Kurz vor Sölden: Zwangspause für Manuel Feller
09.10.2025
„Es ist nicht leicht“
Shiffrin und Kilde nach 3 Monaten wieder vereint
26.06.2025

Spezialist kümmerte sich um Feller
Aus österreichischer Sicht war mit Mirjam Puchner, Marco Schwarz, Raphael Haaser und Fabio Gstrein ein Quartett aus dem Hause Atomic am Start. Manuel Feller fehlte hingegen. Beim 32-Jährigen zwickt der Rücken. Weshalb er bereits infiltriert wurde, Dr. Michael Gabl – behandelte bereits Hannes Reichelt, Marco Schwarz oder auch Matthias Mayer – einen Besuch abstattete. Zur Vorsicht wird Feller auch beim Auflauf der ÖSV-Stars am Freitag im Salzburger Europark fehlen. Er hofft darauf, kommende Woche beim Training der Techniker in Sölden dabei sein zu können.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
137.515 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.603 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
108.733 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1346 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1212 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1176 mal kommentiert
Mehr Ski Alpin
Auftritt mit Kilde
Kampf gegen die Uhr! Ski-Star Shiffrin war in Eile
Der Rücken zwickt
Kurz vor Sölden: Zwangspause für Manuel Feller
„Träume werden wahr“
Red Bull schnappt sich Schützling von Hirscher
Weltmeisterin im Talk
Wie geht‘s dem Butzi, Stephanie Venier?
Talk bei der Gala
Meissnitzer über ihr Aus beim ORF und den FIS-Job

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf