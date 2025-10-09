Kampf gegen die Uhr! Ski-Star Shiffrin war in Eile

„Kein Mensch ist perfekt. Aber sie ist ziemlich knapp dran.“ Aleksander Aamodt Kilde war beim jährlichen Atomic Day im Handelszentrum in Bergheim ganz hin und weg von „seiner“ Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin ist im Kampf gegen die Uhr erfolgreich wie keine Athletin oder ein Athlet davor und hat bekanntlich schon 101 Weltcup-Rennen gewonnen. Diesmal musste sie dem Zeiger auf der Uhr aber den Vortritt lassen. Nach einem Blitz-Auftritt verließ sie die Location wieder.