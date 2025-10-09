Nach Knie-Operation kämpft Trauner um den WM-Traum
ÖFB-Kicker verletzt
Der 33-jährige ÖFB-Innenverteidiger verpasst die kommenden Länderspiele wegen abermaligen. Knieproblemen, womit auch ein Comeback in diesem Jahr sehr unwahrscheinlich ist. Für die WM-Qualifikation ist der Oberösterreich positiv gestimmt.
„Trotz einiger Highlights ist dieses Jahr ein bisschen schwierig“, erzählt ÖFB-Kicker Gernot Trauner im Gespräch mit der „Krone“ und spricht trotz einiger Champions-League-Abende viel eher seine erneute Verletzungsmisere an. Wegen der er seit 18. Mai kein Pflichtspiel mehr bestreiten konnte.
