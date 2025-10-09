Nach Knie-Operation kämpft Trauner um den WM-Traum

„Trotz einiger Highlights ist dieses Jahr ein bisschen schwierig“, erzählt ÖFB-Kicker Gernot Trauner im Gespräch mit der „Krone“ und spricht trotz einiger Champions-League-Abende viel eher seine erneute Verletzungsmisere an. Wegen der er seit 18. Mai kein Pflichtspiel mehr bestreiten konnte.