Prinzessin Kate warnt vor Entfremdung durch Handys

Der Schlüssel für ein gesundes und glückliches Leben liegt laut Kate in guten Beziehungen zu Familie und Freundinnen sowie Freunden. Helfe man Kindern dabei, „starke soziale und emotionale Fähigkeiten“ aufzubauen, seien diese auch als Erwachsene besser in der Lage, über Jahrzehnte Beziehungen aufrechtzuerhalten. Smartphones und andere Geräte sorgten jedoch oft dafür, dass man gemeinsam in einem Raum sitzt, „während unsere Gedanken auf Dutzende von Apps, Benachrichtigungen und Feeds verstreut sind“.