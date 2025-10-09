Vorteilswelt
„Ständige Ablenkung“

Prinzessin Kate warnt vor Entfremdung durch Handys

Royals
09.10.2025 19:11
Prinzessin Kate hat am Donnerstag eine Wohltätigkeitsorganisation in Oxford besucht und dort ...
Prinzessin Kate hat am Donnerstag eine Wohltätigkeitsorganisation in Oxford besucht und dort über verschiedene Themen gesprochen.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Die britische Prinzessin Kate (43) hat in einem Essay vor dem Einfluss von digitalen Geräten auf soziale Beziehungen gewarnt. „Digitale Geräte versprechen, uns zu verbinden, doch oft bewirken sie das Gegenteil“, schrieb sie.

Neue Technologien hätten zwar viele Vorteile, dennoch spielten sie „in dieser Epidemie der Entfremdung eine komplexe und oft beunruhigende Rolle“, heißt es in dem Essay. Smartphones, Tablets und Computer seien zu „Quellen ständiger Ablenkung“ geworden und würden viele Menschen daran hindern, „anderen die ungeteilte Zuwendung zu schenken, die Beziehungen einfordern“. Den Essay schrieb die Prinzessin gemeinsam mit Professor Robert Waldinger, der eine Harvard-Studie zu Erwachsenenwicklung leitet.

Der Schlüssel für ein gesundes und glückliches Leben liegt laut Kate in guten Beziehungen zu Familie und Freundinnen sowie Freunden. Helfe man Kindern dabei, „starke soziale und emotionale Fähigkeiten“ aufzubauen, seien diese auch als Erwachsene besser in der Lage, über Jahrzehnte Beziehungen aufrechtzuerhalten. Smartphones und andere Geräte sorgten jedoch oft dafür, dass man gemeinsam in einem Raum sitzt, „während unsere Gedanken auf Dutzende von Apps, Benachrichtigungen und Feeds verstreut sind“.

Lesen Sie auch:
Königin Máxima, Prinzessin Kate und Königin Mary setzen diese Woche wieder royale Maßstäbe in ...
Royale Herbst-Looks
Kate, Máxima und Mary begeistern mit Eleganz
09.10.2025

Vernetzte, aber einsame Generation
Aktuell werde eine Generation herangezogen, die zwar vernetzt, aber dennoch isoliert und einsam sei, schrieben Kate und Waldinger. Am Donnerstag besuchte die Prinzessin in der Universitätsstadt Oxford eine Wohltätigkeitsorganisation, die Eltern und Kinder bei verschiedenen Anliegen unterstützt. Dabei sprach sie auch über einige der Themen, die in dem Essay erwähnt werden.

