Israel-Premier Tech fehlt bei Lombardei-Rundfahrt

Proteste erreichen neues Ausmaß

Die Proteste erreichten während der jüngsten Vuelta ein bisher unbekanntes Ausmaß. Vier Etappen der Spanien-Rundfahrt, darunter die letzte am 14. September in Madrid, mussten aufgrund von pro-palästinensischen Demonstrationen verkürzt werden und konnten nicht gewertet werden. Die Protestierenden forderten den Rückzug des Teams, das sich unter anderem im Besitz des israelisch-kanadischen Milliardärs Sylvan Adams befindet.