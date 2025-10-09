Dancing-Star-Debüt auf dem 68. Wiener Opernball

In ihrem Opernballjahr werden Sie 30 Jahre alt, was hat Sie dazu bewogen dort „anzutanzen“?

Paulus Bohl: Wahnsinn, das hört sich ja schon fast erwachsen an! Die Staatsoper ist an mich herangetreten und hat gefragt, ob ich meine Tanzkarriere nicht vielleicht am größten Parkett des Landes fortsetzen möchte. Da gab es selbstverständlich nur eine Antwort. Ja!