Das sagt Teichtmeister zum Oktoberfest-Desaster

Alkohol ließ Hemmschwelle fallen

Wie die „Krone“ erfahren hat, wurde das Alkoholverbot, das dem 45-Jährigen beim Prozess um Zigtausende Kindesmissbrauchsdateien am 5. September 2023 unter anderem auferlegt worden war, im April 2025 aufgehoben. Laut Mayer habe Teichtmeister unterschätzt, dass Alkoholkonsum auch die Hemmschwelle, wieder zur Droge zu greifen, senkt. Am Oktoberfest soll diese im Rausch schließlich gefallen sein. Am Wiesn-Klo zog sich der frühere Burgschauspieler eine „Line“ Kokain in die Nase, das Aufziehen hörte ein Polizist in der Nebenkabine, der Teichtmeister daraufhin sofort visitierte und 0,88 Gramm Kokain sicherstellte.