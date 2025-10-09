„Barriere gegen Lügen“
Leo XIV.: Agenturen als Bollwerk gegen Fake News
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag die Rolle der Nachrichtenagenturen weltweit als „Bollwerk“ gegen Desinformation und „den Treibsand der Post-Wahrheit“ gewürdigt.
„Die Welt braucht unabhängige, verbindliche und objektive Information“, sagte er bei einer Privataudienz mit Vertretern von knapp 30 internationalen Agenturen.
Auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten dürften Agenturen nicht von ihren Prinzipien der „Transparenz der Quellen und Eigentumsverhältnisse, Rechenschaftspflicht, Qualität und Objektivität“ ablassen, so der Papst.
„Barriere gegen Lügen“
Journalisten von Nachrichtenagenturen stünden an der „Frontlinie“: „Mit Ihrer geduldigen und konsequenten Arbeit sind Sie eine Barriere gegen jene, die versuchen, durch die alte Kunst der Lüge, zu trennen und durch Teilen zu herrschen.“
Papst: In KI-Zeitalter „Wachsamkeit“ nötig
Als eine der aktuellen Herausforderungen für Gesellschaft und Medien hob Papst Leo die Künstliche Intelligenz hervor. „Algorithmen generieren Inhalte und Daten in einem Ausmaß und einer Geschwindigkeit wie nie zuvor.“ Doch sei „Wachsamkeit“ angesagt, wer in diesem fundamentalen Wandel der Informationsvermittlung am Hebel sitze. Die Technologie und ihre Auswirkung auf die Informationsgesellschaft dürfe „nicht in den Händen einiger Weniger“ liegen.
Pontifex erinnert an Kriegs- und Krisenschauplätze
Und schließlich erinnerte Leo XIV. an die globalen Kriegs- und Krisenschauplätze und den Beitrag, den Journalisten weltweit als „Augenzeugen“ leisteten – viele seien dabei ums Leben gekommen: „Die Arbeit eines Journalisten darf nie als Verbrechen betrachtet werden. Sie ist ein Recht, das geschützt werden muss.“
