Leo XIV.: Agenturen als Bollwerk gegen Fake News

Papst: In KI-Zeitalter „Wachsamkeit“ nötig

Als eine der aktuellen Herausforderungen für Gesellschaft und Medien hob Papst Leo die Künstliche Intelligenz hervor. „Algorithmen generieren Inhalte und Daten in einem Ausmaß und einer Geschwindigkeit wie nie zuvor.“ Doch sei „Wachsamkeit“ angesagt, wer in diesem fundamentalen Wandel der Informationsvermittlung am Hebel sitze. Die Technologie und ihre Auswirkung auf die Informationsgesellschaft dürfe „nicht in den Händen einiger Weniger“ liegen.

Pontifex erinnert an Kriegs- und Krisenschauplätze

Und schließlich erinnerte Leo XIV. an die globalen Kriegs- und Krisenschauplätze und den Beitrag, den Journalisten weltweit als „Augenzeugen“ leisteten – viele seien dabei ums Leben gekommen: „Die Arbeit eines Journalisten darf nie als Verbrechen betrachtet werden. Sie ist ein Recht, das geschützt werden muss.“