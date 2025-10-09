DSV Leoben enthüllt pikante Zahlen zur Pleite

„Vor einem Jahr habe ich noch die Lizenzunterlagen für den angestrebten Wiederaufstieg des DSV Leoben in die Zweite Liga vorbereitet“, erklärt Teammanager Mark Prey. Seither kehrt er nur noch Scherben auf, die hochtrabende Pläne, große Versprechungen und drei Insolvenzen (Profi GmbH, Marketing GmbH und letztlich der Verein selbst) beim DSV Leoben hinterlassen haben.