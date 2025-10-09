Vorteilswelt
WM-Qualifikation

Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen San Marino

Fußball International
09.10.2025 19:33
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick

Hier ist sie, die Startaufstellung, mit der Österreichs Teamchef Ralf Rangnick im heutigen WM-Quali-Duell mit San Marino drei Punkte einfahren will!

Österreichs Teamchef hat Patrick Pentz für das WM-Qualifikationsspiel im Happel-Stadion gegen San Marino in die Startformation beordert. Ebenfalls beginnen werden unter anderem Kevin Danso, Alexander Prass und Stefan Posch.

Die Kapitänsschleife trägt David Alaba, an vorderster Front agieren Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch. Der angeschlagene Christoph Baumgartner sitzt wie von Rangnick angekündigt nur auf der Bank.

Die Aufstellung:

09.10.2025

ÖFB-Startformation gegen San Marino: Pentz – Posch, Danso, Alaba, Prass – Schmid, Laimer, Seiwald, Sabitzer – Arnautovic, Gregoritsch

Es fehlen: Wimmer (Muskelfaserriss im Oberschenkel bzw. gesperrt), Xaver  Schlager (Aufbautraining nach Muskelfaserriss in der Wade), Trauner (Achillessehnenverletzung)

