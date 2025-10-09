Prettner/Flachberger bei 49er-WM in Goldflotte

Algerien als 20. Team bei Weltmeisterschaft dabei
Fünfte WM-Teilnahme
Nach dem Nacra-17-Duo Laura Farese/Matthäus Zöchling haben am Donnerstag auch Keanu Prettner/Jakob Flachberger im 49er vor Cagliari den Einzug in die Goldflotte geschafft.
In den drei Wettfahrten stach ein dritter Platz hervor, das Duo beendete die Qualifikation auf Platz 16. Farese/Zöchling schafften in den ersten Wettfahrten der Goldflotte die Ränge sieben und zehn und sind damit vorerst Gesamt-Achte.
Freitags je drei Wettfahrten
Beide olympische Klassen segeln am Freitag je drei Wettfahrten.
