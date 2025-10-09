Zig Touristen-Abzocker in Hallstatt aufgespürt

Mehr als 12.000 Euro an Strafen eingehoben

Und bei sechs kontrollierten Personen – vier Taxler und zwei Fremdenführerinnen – stellte sich heraus, dass sie gar nicht in Österreich sein dürften. Sie wurden festgenommen und werden abgeschoben. Die Polizisten nahmen von anderen Touristen-Abzockern Sicherheitsleistungen ein und stellten bei kleineren Übertretungen auch Organmandate aus. Am Ende des Tages waren es 12.500 Euro, die von den Ermittlern eingehoben wurden – es gibt auch dutzende Anzeigen.