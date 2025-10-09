Trump will Nobelpreis: Dürfte aber leer ausgehen

Der Grund dafür ist relativ simpel: Laut „ntv“ bestätigte der Sprecher des Nobelkomitees, Erik Aasheim, dass die letzte Sitzung zur Entscheidung bereits am Montag stattfand. Eine weitere Beratung sei vor der Bekanntgabe des Preisträgers am Freitag nicht geplant. Auch diverse Experten gehen davon aus, dass die jüngsten Entwicklungen im Nahost-Konflikt die Wahl des Preisträgers nicht mehr beeinflussen können.