Um Wirtschaft zu retten: Pubs sollen länger öffnen

Experten haben enorme Sicherheitsbedenken

Die Pläne stoßen auf scharfe Kritik. Dr. Katherine Severi, Geschäftsführerin des Institute of Alcohol Studies, warnte gegenüber dem Blatt, dass die Liberalisierung der Lizenzierung „eine Charta für Chaos“ sei, die zu mehr alkoholbedingter Gewalt, insbesondere gegen Frauen, führen werde. Auch Dr. Richard Piper von Alcohol Change UK bezeichnete die Vorschläge als „alkoholindustrielle Wunschliste“, die die Sicherheit in den Städten gefährde.